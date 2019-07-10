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  3. 10 Temmuz 2019 09:01

Şarkıcı Hatice'den yeni sosyal medya akımında kırmızı mayolu paylaşım

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hatice, sosyal medyada son günlerin en dikkat çeken akımı olan Bottle Cap Challenge'a dahil oldu.

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