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Şarkıcı Irmak Arıcı önce tükürdü sonra küfür etti

Ünlü popçu Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, mide bulandıran bir olaya imza attı.

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