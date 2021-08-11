Anasayfa Video Galeriler Gündem Şarkıcı Irmak Arıcı önce tükürdü sonra küfür etti Şarkıcı Irmak Arıcı önce tükürdü sonra küfür etti 11 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 13:15 Ünlü popçu Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, mide bulandıran bir olaya imza attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6113a348f9516b016015f4e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yandaş medya fena yakalandı: Ahaber 2020 yılının haberini yeniymiş gibi servis etti Bardağı taşıran damla: Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler! Sinop'ta sel sularının evi yuttuğu an kamerada İstanbul için kabus senaryosu: ''Megakent 3 adaya bölünecek'' Metroda sokak müzisyeni gerginliği Önce Bartın şimdi de Sinop! Sel otomobilleri kağıt gibi sürükledi İstanbul'da dehşet! Sopayla acımasızca dövdü İstanbul'da sivil polisten takside ''sarı dolandırıcıya'' suç üstü CHP'li ''Adayımızın ismini açıklıyorum'' deyip 3 isim verdi