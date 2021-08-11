Şarkıcı Irmak Arıcı önce tükürdü sonra küfür etti

Ünlü popçu Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, mide bulandıran bir olaya imza attı.

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