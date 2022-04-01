Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiaları için sessizliğini bozdu

Konserine davet ettiği genç kıza otelde tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş, ''En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacaktır'' dedi.

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