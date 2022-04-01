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  4. Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiaları için sessizliğini bozdu

Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiaları için sessizliğini bozdu

Konserine davet ettiği genç kıza otelde tecavüz ettiği iddia edilen şarkıcı Kurtuluş Kuş, ''En kısa zamanda haklılığım ortaya çıkacaktır'' dedi.

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