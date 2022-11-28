Anasayfa Video Galeriler Gündem Şarkıcı Sıla'nın babası vefat etti Şarkıcı Sıla'nın babası vefat etti 28 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 17:30 Sıla Gençoğlu, babasının ölümü ila sarsıldı. Ünlü şarkıcının babası 73 yaşında hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6384c6230c15917312576593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir derbisinde fişekleri stada böyle soktular! O anlar kamerada İmamoğlu’ndan Kaftancıoğlu polemiği iddialarına yanıt Şaka değil gerçek! Start-Stop özelliği yüzünden ceza yedi Altılı Masa ''Şimdi Demokrasi Zamanı'' tanıtım filmini yayınladı Fabrikada büyük yangın! Dumanlar şehrin her yerinden görüldü BBP lideri Destici asgari ücret zammı için rakam verdi Bir ilimiz buz kesti! Hava sıcaklığı eksi 7'ye düştü, nehirler dondu Türkiye'de son 52 yılın sıcaklık rekoru kırıldı 12 milyon liralık sahte rezervasyon vurgunu! Çok sayıda gözaltı var