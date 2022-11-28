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Şarkıcı Sıla'nın babası vefat etti

Sıla Gençoğlu, babasının ölümü ila sarsıldı. Ünlü şarkıcının babası 73 yaşında hayatını kaybetti.

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