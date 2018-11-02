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  3. 02 Kasım 2018 16:20

Şarkıcı Sıla’nın şoförü tanık olarak ifade verdi.

Şarkıcı Sıla’nın şoförü tanık olarak ifade verdi. Şoför, basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakarak adliyeden ayrıldı.(İHA)

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