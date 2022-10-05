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Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı

Şarkıcı Tuğba Özerk geçen yıl evlendiği iş adamı Gökmen Tanaçar ile anlaşmalı şekilde tek celsede boşandı.

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