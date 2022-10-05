Anasayfa Video Galeriler Gündem Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı Şarkıcı Tuğba Özerk tek celsede boşandı 05 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 11:35 Şarkıcı Tuğba Özerk geçen yıl evlendiği iş adamı Gökmen Tanaçar ile anlaşmalı şekilde tek celsede boşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633d41d08b1fec47bb3ff8eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeni gururu olacak: İnsansız Kara Aracı, KAPGAN ortaya çıktı! Vatandaş yine kuyrukta! İndirimi duyan koştu Erdoğan'ın bugün açıklayacağı ''sürpriz'' ortaya çıktı Yerli otomobil TOGG konvoyu trafikte görüntülendi ''Yeşil giyen kadınlar'' metroda dehşet saçtı Merve Boluğur düğününde ilginç anlar: TikTok fenomeninin boynundan zorla altın zinciri aldı MHP ve AK Parti arasında ''FETÖ'cüsünüz'' gerilimi! Salonu terk ettiler İçme suyu barajında korkutan manzara Ters olan fotoğraf değil, o! Çünkü o SOLOTÜRK!