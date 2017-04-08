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  3. 08 Nisan 2017 13:20

Şarkıcı Zeynep'ten Ata'ya marş ve klip

POP müzik şarkıcısı Zeynep, yazdığı 'Mustafa Kemal Paşam' adlı marş için Bodrum'da klip çekti.

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