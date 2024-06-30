Anasayfa Video Galeriler Gündem Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 21:16 Edirne'nin Saros Körfezi’nde deniz yatağında uyuyakalan bir tatilci, yakınlarının uyarısıyla yapılan aramada yaklaşık 2 mil açıkta uyurken bulunarak, kıyıya getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6681a0fe2d04b72ec3003a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada Fransa’da otoyola küçük uçak düştü: 3 ölü İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var Celil Nalçakan'ı da öldürdüler Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, dönemi resmen başladı Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı 98. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu