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  3. 07 Temmuz 2017 18:45

Sarp Sınır Kapısında bonzai operasyonu

Sarp Sınır Kapısı’nda bir bayan yolcunun bavulunda, 600 gram ''bonzai'' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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