Anasayfa Video Galeriler Gündem SAS Komandolarının nefes kesen eğitimi kamerada SAS Komandolarının nefes kesen eğitimi kamerada 08 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 10:45 Güncelleme: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:45 Görevlerini soğukkanlılıkla ve sıfır hatayla yerine getiren Sualtı Savunma Komandoları (SAS) el yapımı patlayıcıyı zararsız hale getirme eğitimi nefesleri kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6458a89482cbfa11b63e2ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR iPhone'dan sonra Playstation turizmi başladı! 7.500 TL cepte kalıyor Damada 5 milyon 300 bin lira, İranlı geline 15 kilo altın takıldı Şampiyonluk kutlamasında taraftar Bakan Muş'u yuhaladı Togg'a davul zurnalı karşılama! İzdiham çıktı İstanbul'da faciadan dönüldü! Tekneleri batmak üzereyken kurtarıldılar Şiddetli yağışlar Adana'yı yuttu! Koca şehir sular altında Altın madeninde facia; onlarca ölü var! İstanbul'da akıl almaz ölüm! Kendi kullandığı aracının altında kaldı İçişleri Bakanı Soylu: ''İmamoğlu hem yalancı, hem sahtekâr''