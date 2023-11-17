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  4. Şaşkın kurye, bir anlık dalgınlıkla havuzu boyladı

Şaşkın kurye, bir anlık dalgınlıkla havuzu boyladı

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Bursa'da bir kargo çalışanı, ürün teslim etmek için girdiği lüks sitedeki havuza düştü. O anlar kameraya yansıdı.

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