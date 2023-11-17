Anasayfa Video Galeriler Gündem Şaşkın kurye, bir anlık dalgınlıkla havuzu boyladı Şaşkın kurye, bir anlık dalgınlıkla havuzu boyladı 17 Kasım 2023 Cuma Saat: 15:30 Güncelleme: 17 Kasım 2023 Cuma 15:30 Bursa'da bir kargo çalışanı, ürün teslim etmek için girdiği lüks sitedeki havuza düştü. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65575cd827b2191e6e06fb13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Citroen Ami'ye yüzde 100 yerli rakip: Fiyatı ve özellikleri belli oldu İstanbul'da patlama: Ölü ve yaralılar var Başkent'te büyük patlama! Korku dolu anlar kamerada Korkulan oldu! İstanbul'un yanı başındaki ilimiz kışa susuz girecek İstanbul'da trafik magandası kamerada İsrail polisinden Türk gazetecilere saldırı: Kamerayı kırdılar! Filipinler'de 6,7 büyüklüğündeki deprem kamerada Yer: İstanbul... Binlerce sıfır otomobil limana park edildi Öğrenci servisi şoförünün dikkati faciayı kıl payı önledi