Anasayfa Video Galeriler Gündem Şaşkına çeviren görüntü: Kaldırımı tel örgü ile kapattılar Şaşkına çeviren görüntü: Kaldırımı tel örgü ile kapattılar 02 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 15:45 İstanbul Beylikdüzü'nde yıllardır kullanılan kaldırım, site sakinleri tarafından tel örgüyle kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6248455fc88f7178974e9303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Amedsporlu futbolculardan Fenerbahçelilere çirkin saldırı! Akılalmaz görüntü: Giysi kumbarasından önce elbiseler sonra... İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi Ukrayna'da şaşırtan görüntü! Askerler ölüme böyle tekme attı İstanbul'da akıl almaz intihar Dün gece Ayasofya'da 88 yıl sonra bir ilk yaşandı Bursa'nın ciğerler 18 saat boyunca yandı İstanbul'da yangın! İtfaiye aracı alev topuna döndü Herkes bu görüntüyü konuşuyor: Ters yıldırım görenleri şoke etti