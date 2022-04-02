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  4. Şaşkına çeviren görüntü: Kaldırımı tel örgü ile kapattılar

Şaşkına çeviren görüntü: Kaldırımı tel örgü ile kapattılar

İstanbul Beylikdüzü'nde yıllardır kullanılan kaldırım, site sakinleri tarafından tel örgüyle kapatıldı.

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