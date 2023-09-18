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  4. Şaşkına çeviren görüntü... Musluklardan su yerine ''kurtçuk'' aktı

Şaşkına çeviren görüntü... Musluklardan su yerine ''kurtçuk'' aktı

Adıyaman'da prefabrik konutların musluklarından çıkan kurtçuklar, vatandaşları şaşkına çevirdi.

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