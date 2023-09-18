Anasayfa Video Galeriler Gündem Şaşkına çeviren görüntü... Musluklardan su yerine ''kurtçuk'' aktı Şaşkına çeviren görüntü... Musluklardan su yerine ''kurtçuk'' aktı 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 10:10 Adıyaman'da prefabrik konutların musluklarından çıkan kurtçuklar, vatandaşları şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6507f7dc0592de4fe4533093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geçen sene 40 liraydı, bu sene 8 lira! Ürünler elde kaldı Özdağ paylaştı: Netflix dizisindeki dikkat çeken Türkiye sahnesi Yine Esenyurt, yine olay! Polis ateş açtı İzmir'deki helikopter kazasında özel ekip devreye girdi İstanbul'da restoranda korkunç saldırı! İstanbul trafiğinde tekme tokat kavga kamerada Erdoğan'dan Elon Musk'a Türkiye çağrısı Dinamit yüklü kamyon devrildi; yol trafiğe kapatıldı Ayıların insanlara saldırmadığını söylerken saldırıya uğradı