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Satala Antik Kenti'nde yeni keşif

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda çok sayıda kılıç, mızrak kalıntısı, çok kollu büyük demir şamdanın yanı sıra yeni bir kale kalıntısı daha keşfedildi.

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