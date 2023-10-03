Anasayfa Video Galeriler Gündem Satala Antik Kenti'nde yeni keşif Satala Antik Kenti'nde yeni keşif 03 Ekim 2023 Salı Saat: 17:37 Güncelleme: 03 Ekim 2023 Salı 17:37 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda çok sayıda kılıç, mızrak kalıntısı, çok kollu büyük demir şamdanın yanı sıra yeni bir kale kalıntısı daha keşfedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651c272d4a9306455463c4c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'de kimyasal atık skandalı: ''Bu bir insanlık suçudur'' Ucuzluk marketi Tarım Kredi, yerel marketlerden daha pahalı çıktı Bir ilimizde mevsimin ilk karı düştü AVM'de dehşet! 14 yaşındaki saldırgan 3 kişiyi öldürdü Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ''faşist'' ve ''kadavra'' suçlaması Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çok ağır suçlama Aynı il, aynı ilçe, aynı mahalle! İkinci şüpheli ölüm İstanbul'da güpegündüz yine kanlı çatışma! Bu görüntüler belgeselden değil; Türkiye'den!