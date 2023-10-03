Satala Antik Kenti'nde yeni keşif

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan Satala Antik Kenti'ndeki kazılarda çok sayıda kılıç, mızrak kalıntısı, çok kollu büyük demir şamdanın yanı sıra yeni bir kale kalıntısı daha keşfedildi.

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