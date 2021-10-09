Anasayfa Video Galeriler Gündem Savaş gemisinden helikoptere... Hepsi Erdoğan için hazır bekliyor Savaş gemisinden helikoptere... Hepsi Erdoğan için hazır bekliyor 09 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 17:25 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazır bekleyen helikopterlerin ve savaş gemilerinin videosunu paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6161a67409e74777064173c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeğeninin ölümüne neden oldu! Görüntüleri izleyen baba şikayetçi oldu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı seyirci yaktı! Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı: İşte deprem riski büyüyen illerimiz Demet Akalın'dan sürpriz karar! Gelinim Mutfakta’dan ayrıldı Bir garip düğün! Gelin ve damat dahil kimse gülmedi Şahan, İmamoğlu soyadını okumayan TRT spikeriyle böyle alay etti Rasim Ozan Kütahyalı: ''Nagehan Alçı beni evden kovdu'' Nar ekşisi değil uyuşturucu! KYK yurdunda öğrencileri ayaklandıran karar