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  4. Savaş gemisinden helikoptere... Hepsi Erdoğan için hazır bekliyor

Savaş gemisinden helikoptere... Hepsi Erdoğan için hazır bekliyor

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazır bekleyen helikopterlerin ve savaş gemilerinin videosunu paylaştı.

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