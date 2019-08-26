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  3. 26 Ağustos 2019 17:56

Savaş uçağı Akdeniz'e düştü: 1 ölü

İspanya Hava Kuvvetlerine ait C-101 tipi saldırı uçağı, sahil bölgesine yakın bir yerde Akdeniz’e düştü. Düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti.

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