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  4. Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

Savaş uçağında herhangi bir duruma karşılık pilot ve mürettebatı kurtarabilmek için tasarlanan fırlatma koltuğunu deneyi sosyal medyayı salladı.

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