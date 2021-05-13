Anasayfa Video Galeriler Gündem Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi 13 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 09:10 Savaş uçağında herhangi bir duruma karşılık pilot ve mürettebatı kurtarabilmek için tasarlanan fırlatma koltuğunu deneyi sosyal medyayı salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609cc2e125f32f543c382313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da korkutan patlama Filistinli diye linç etmeye çalıştılar Nezen Germiyen cinayetinde kan donduran itiraf Kuma gitmek istemediği için vurulan 15 yaşındaki Emine yaşam mücadelesi veriyor Çorapta sakladığı altınları kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı Osmaniye'de tüyler ürperten olay! Genç kadın 5. kattan atladı - Yaşam Haberleri İstanbul'da takside çay içme kavgası Erdoğan:'' Bayram sonrası kontrollü normalleşmeye başlıyoruz'' İstanbul'un göbeğinde şoke eden olay! Yardım etmek yerine telefonunu çaldı