Savaş uçağından böyle fırlatıldı! Saniye saniye görüntülendi

Savaş uçağında herhangi bir duruma karşılık pilot ve mürettebatı kurtarabilmek için tasarlanan fırlatma koltuğunu deneyi sosyal medyayı salladı.

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