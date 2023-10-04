Anasayfa Video Galeriler Gündem Savaş uçakları teröristlerin inlerini başına yıktı! İşte o görüntüler... Savaş uçakları teröristlerin inlerini başına yıktı! İşte o görüntüler... 04 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 19:00 Güncelleme: 04 Ekim 2023 Çarşamba 19:00 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651d8c1626d49b58fa605623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Görüntüler Türkiye'den! Kar yağışıyla her yer beyaza büründü Lise öğrencisi kıza tacize gözaltı Annesini öldürüp intihar etmişti! Anne ile genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı Merdan Yanardağ hakkında hapis talebi Taksim'i kana bulayan saldırının organizatörü öldürüldü Hem suçlu, hem güçlü! Polise saç baş yolduran sözler Ankara'da kan donduran görüntü! Kafası parçalanmış ceset bulundu! Canlı yayında büyük kavga! Telefonu Fatih Portakal'ın suratına kapattı Sular gitti, tarih ortaya çıktı; defineciler bayram etti!