Anasayfa Video Galeriler Gündem Savaşan Şahinler peş peşe havalandı; 19 hain daha etkisiz hale getirildi Savaşan Şahinler peş peşe havalandı; 19 hain daha etkisiz hale getirildi 13 Eylül 2024 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 13 Eylül 2024 Cuma 14:00 Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın inlerine düzenlenen hava harekatında 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e41b6040d6c27a2409e733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Narin'in mezarına ziyaretçi akını: Bırakılan eşyalar dikkatlerden kaçmadı Kadınların takside başlayan saç saça baş başa kavgası, yola taştı O Türkiye'nin çift kol nakli yapılan hastası: ''Sanki hiç nakil olmamışım gibi'' Türkiye'nin ördekleriyle ünlü cennetinden geriye bu kaldı Çarşıya, pazara ''turist'' yağdı... Ama esnaf şikayetçi oldu Sinopta aileye taşlı saldırı! Görüntüler şoke etti Kargocu kıyafetli vurgun kamerada: Bu kadarına da pes Türkiye'nin 2 beyaz et devini cezalar da durdurmadı; yine yakalandılar Adliyede zılgıt kavgası kamerada