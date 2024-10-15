Anasayfa Video Galeriler Gündem Savaştaki ülkede eğlence mekanlarına baskın: Erkekleri tek tek götürdüler Savaştaki ülkede eğlence mekanlarına baskın: Erkekleri tek tek götürdüler 15 Ekim 2024 Salı Saat: 19:35 Güncelleme: 15 Ekim 2024 Salı 19:35 Ukrayna'da inzibatlar, eğlence mekanlarına baskın düzenleyerek askerlik çağına gelmiş erkekleri gözaltına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670e99df105e42f2b10ec193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 750 TL'lik kredi kartı vergisinde geri adım Erdoğan yine uyardı: ''İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor'' Yılmaz bebek metrobüste doğdu Van'da günlerdir aranan Rojin'in cansız bedeni bulundu Sivas'ta 4.0 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında Akrabalarının canından bezdirdiği küçük esnaf dükkanına bu tabelayı astı Ünlülerin ''Bostan Baba''sı uyuşturucu üreticisi çıktı İstanbul'da kan donduran olay: 40 günlük bebeği 7. kattan aşağı attı Polise saldıran cezaevi firarisini vatandaş yakaladı