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  3. 22 Kasım 2019 20:25

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden sanıkların cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, İstanbul Adliyesi’nde görev yapan savcı Mehmet Selim Kiraz’ın makamında rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin, yerel mahkeme tarafından 5 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

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