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  4. Savcı, polis derken... Şimdi de sahte jandarma alarmı!

Savcı, polis derken... Şimdi de sahte jandarma alarmı!

Kastamonu’nun kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve evine geldiği ailenin parmak izlerini alacağını söyleyerek altınlarını dolandıran zanlı, kaçmaya çalışırken altınlarla birlikte yakalandı.

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