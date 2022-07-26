Anasayfa Video Galeriler Gündem Savcı, polis derken... Şimdi de sahte jandarma alarmı! Savcı, polis derken... Şimdi de sahte jandarma alarmı! 26 Temmuz 2022 Salı Saat: 13:50 Kastamonu’nun kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve evine geldiği ailenin parmak izlerini alacağını söyleyerek altınlarını dolandıran zanlı, kaçmaya çalışırken altınlarla birlikte yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dfc6f747f53123d6146bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Grip mi, nezle mi, Covid-19 mu ? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Sünnet olmaktan korkan çocuk, ağaca tırmandı Önce çarpıp, sonra soydular İstanbul'da polise hain saldırı! 1 polis yaralandı Engelli vatandaşın ''kaçak'' asansörü görenleri şaşırttı Emniyette sivil memurlar eylem başlattı İstanbul'da pitbull dehşeti! Minik çocuk ölümden döndü İstanbul'da şehir magandalarının yol verme kavgası kamerada Sokak ortasında bir çıplak skandal daha!