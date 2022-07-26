Savcı, polis derken... Şimdi de sahte jandarma alarmı!

Kastamonu’nun kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve evine geldiği ailenin parmak izlerini alacağını söyleyerek altınlarını dolandıran zanlı, kaçmaya çalışırken altınlarla birlikte yakalandı.

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