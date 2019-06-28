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  3. 28 Haziran 2019 16:45

Savcı Selim Kiraz’ın şehit edilmesine ilişkin davada tartışma çıktı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, mahkeme başkanı ve avukatlar arasında tartışma yaşandı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerine devamına hükmetti. DHKP-C’li terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Selim...

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