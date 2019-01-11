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  3. 11 Ocak 2019 12:50

Savcıya ifade veren Deniz Çakır'dan açıklama

İstanbul'da bir AVM'de bulunan mekanda başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır, adliyeye gelerek ifade verdi. Çakır adliye çıkışı yaptığı açıklamada, ''Suçlamalar bugüne kadar duruşuma ters'' dedi.

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