Anasayfa Video Galeriler Gündem Savunma Sanayii Başkanı Görgün Hürjet’in kokpitinde Savunma Sanayii Başkanı Görgün Hürjet’in kokpitinde 07 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 17:31 Güncelleme: 07 Ekim 2023 Cumartesi 17:31 Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin ilk insanlı jet motoru Hürjet'in kokpitine geçerek, uçağı inceledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65216bb14f27ac0f6f216053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da 6 terörist etkisiz hale getirildi Öğrenciye uygun kiralık ev deyip bakın kaç para kira istiyorlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zorbası bir aileye kabusu yaşattı Fethiye'de kabus! Yamaç paraşütü yere çakıldı, 1 kişi öldü Oltaya takılan balığın bu sefer zararı çok büyük oldu Aynı evi 2 kez soyan hırsız böyle yakalandı Elektrikli bisikletine ceza kesen polise yapmadığını bırakmadı Aşiret töreninde altın şov! Gökten yağsa bu kadar olmazdı Uzman isim gördüğünüz yerde öldürün diyerek uyardı