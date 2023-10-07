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  4. Savunma Sanayii Başkanı Görgün Hürjet’in kokpitinde

Savunma Sanayii Başkanı Görgün Hürjet’in kokpitinde

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin ilk insanlı jet motoru Hürjet'in kokpitine geçerek, uçağı inceledi.

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