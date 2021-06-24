Anasayfa Video Galeriler Gündem Saygı Öztürk açıkladı: Cumhurbaşkanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına doğrulama Saygı Öztürk açıkladı: Cumhurbaşkanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına doğrulama 24 Haziran 2021 Perşembe Saat: 14:45 Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Sedat Peker’in “Sezgin Baran Korkmaz’ın verdiği aracı kullandı” iddiasını doğruladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d4705bc8f28635f848f8d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kanal İstanbul inşaatı böyle görüntülendi Toprağa gömülen köpekleri çocuklar kurtardı ATV'de büyük skandal! Atatürk'ün sözü bizans komutanına söyletildi! Akşener, korumalarının müdahale ettiği gazetecilerden özür diledi AK Partili milletvekilinden Sezgin Baran Korkmaz’a övgüler İstanbul'da yağmur sonrası ilginç motosiklet kazası kamerada İmamoğlu: ''Bursu kesilen Boğaziçi öğrencilerine destek vereceğiz'' Anne ve babasının katillerini arayan doktor herkesi ağlattı! Müge Anlı teselli etti Ankara'da Başkent Kart'a görkemli tanıtım