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  4. Saygı Öztürk açıkladı: Cumhurbaşkanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına doğrulama

Saygı Öztürk açıkladı: Cumhurbaşkanlığı'ndan Sedat Peker'in iddialarına doğrulama

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Sedat Peker’in “Sezgin Baran Korkmaz’ın verdiği aracı kullandı” iddiasını doğruladı.

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