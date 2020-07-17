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  3. 17 Temmuz 2020 12:55

''Sayın Cumhurbaşkanı siz benim çalışanımsınız''

İstifa sloganları atan protestocular Macron’un çevresini sardı. Fransız Cumhurbaşkanı protestocularla bir süre konuştu

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Karadeniz'de hortum anı kamerada
Karadeniz'de hortum anı kamerada
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MİT'ten Suriye'de rehine kurtarma operasyonu
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