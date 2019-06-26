"Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor"
26 Haziran 2019 21:15
"Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu kendi söylüyor kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemine biz parlamento kararı ile mi girdik, yoksa AK Parti kendi verdiği kararla mı girdi, yoksa millete mi gittik? Bunun kararını millet vermedi mi? Millet kararını verdi, bu iş bitmiştir" dedi. Japonya ve Çin ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havaalanı’nda basın toplantısı düzenleyen...