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  3. 08 Mayıs 2017 19:45

Sayıştay Başkanına torpil sorusu...

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, KPSS sınavları sonrası 45 memur alacaklarını, daha sonra ek sınav daha açarak 45 kişi daha alacaklarını açıkladı.

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