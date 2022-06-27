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Sayıştay'ın Atatürk Orman Çiftliği raporunda korkunç ayrıntı

TBMM ek bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili Sayıştay raporu acıgerçeği ortaya koydu.

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