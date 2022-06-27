Anasayfa Video Galeriler Gündem Sayıştay'ın Atatürk Orman Çiftliği raporunda korkunç ayrıntı Sayıştay'ın Atatürk Orman Çiftliği raporunda korkunç ayrıntı 27 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 12:25 TBMM ek bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın gündeme getirdiği Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili Sayıştay raporu acıgerçeği ortaya koydu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b9779ec8689b05d13490db" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kapkaç terörü geri döndü! İstanbul'da yaşlı kadın kabusu yaşadı Trafikte moto kuryeye silahlı darp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden 2 kişi tutuklandı Gürültü yapan eşini süpürgenin kablosuyla boğdu Taksiciye ''Sür lan'' deyince ortalık karıştı Kuyumcuda dehşet anları Valilikten Ümit Özdağ'a yasağı! Şehrin girişi kapatıldı Melis Sezen'den ''çılgın dans" videosu MHP'den Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt