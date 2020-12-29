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  3. 29 Aralık 2020 17:35

SBK Holding'e kara para operasyonu

İstanbul'da SBK Holding bünyesindeki şirketlerde 132 milyon dolar kara para aklandığı öne sürüldü. İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik kara para operasyonunda 19 kişi için gözaltı kararı verildi.

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