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Scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Ümraniye'de scooter kullanırken yola savrulan kadının, İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

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