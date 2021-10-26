Anasayfa Video Galeriler Gündem Scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Scooter kullanan kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı 26 Ekim 2021 Salı Saat: 22:30 Ümraniye'de scooter kullanırken yola savrulan kadının, İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan ticari aracın sürücüsü tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6178574be721ed39852ec9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında ilginç soru: Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var? Şehitlere büyük saygısızlık: Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepki çekti Deniz Akkaya'dan Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran... Tanju Özcan’dan ''büyükelçi'' açıklaması: Erdoğan'ın Arkasında durmaya hazırım Berdan Mardini'nin ''annelik'' açıklamasına eski eşi Fatoş Yelliler'den sert yanıt Üniversite laboratuvarında feci patlama Yerli aşı Turkovac aşısı için son gönüllüler bekleniyor İstanbul'da scooter faciası! Otobüsün altında sürüklendi Selde kaybolan 15 kişi Gürcistan sınırında aranıyor