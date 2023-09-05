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Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan zehirlendiği iddia edilen 150 kişi hastaneye başvurdu. Taşova Belediyesi şebeke suyunun içilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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