Anasayfa Video Galeriler Gündem Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi Şebeke suyundan 150 kişi zehirlendi 05 Eylül 2023 Salı Saat: 07:45 Güncelleme: 05 Eylül 2023 Salı 07:45 Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyundan zehirlendiği iddia edilen 150 kişi hastaneye başvurdu. Taşova Belediyesi şebeke suyunun içilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f6b25f0f45292fa7736e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da göktaşı bulundu! 4 milyon TL'ye satışa çıkardılar İstanbul'da orman yangını: Alevler evlere yaklaştı Ankara'da savaş uçağının parçası otoparka düştü Filenin Sultanları'na İstanbul'da coşkulu karşılama Yol kenarında kadını kemerle dövdü! Kuşadası'nda korkutan deprem Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret: Ali Sabancı'nın fotoğrafı paylaşıldı İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! 11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı