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Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı

TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul'da gözaltına alındı. Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği'ne kayyum atanması ve yerlerine yeni isimlerin seçilmesi talebinde bulundu.

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