Anasayfa Video Galeriler Gündem Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı 26 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 14:30 TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul'da gözaltına alındı. Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği'ne kayyum atanması ve yerlerine yeni isimlerin seçilmesi talebinde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63591a5475f5a2585305cd93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkesir'de korkutan deprem Akşener'den Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesi çökertildi Ve örtü kalktı! KAPGAN ilk kez sahneye çıktı Hüseyin Baş: ''BTP’yi Millet İttifakı’na alsınlar, yoksa nedenini açıklasınlar'' Duayen sunucu Halit Kıvanç'ın unutulmaz Pele anısı Yayın sırasında tuvalete giden Ece Üner'in mikrofonu açık kaldı Türk mühendislerden müthiş icat! 21 ülke satın almak için sıraya girdi Üniversite kampüsüne giren ''hırsız ayı'' kamerada