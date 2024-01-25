Anasayfa Video Galeriler Gündem Seçim öncesi bir ek zam daha mı ? Ünlü ekonomist açıkladı Seçim öncesi bir ek zam daha mı ? Ünlü ekonomist açıkladı 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 11:30 Güncelleme: 25 Ocak 2024 Perşembe 11:30 Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut milyonlarca emekli için yerel seçim müjdesini canlı yayında verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b21c3de9412921a8085f07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi Polis ile şüpheli arasında filmleri aratmayan kovalamaca NASA’da Türk imzası atmak için çalışıyorlar Türkiye'de ailelerin sömestir tatilinin adresi burası oldu 41 ilde büyük operasyon: 201 gözaltı var! TSK'ya ait uçak acil iniş yaptı! Korku dolu anlar kamerada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na bir aday daha Eğlence mekanına kurşun yağmuru Survivor Sema'nın pavyon dansı olay oldu