Anasayfa Video Galeriler Gündem Seçim öncesini hedef alan hainlerin inine baskın! Seçim öncesini hedef alan hainlerin inine baskın! 20 Mart 2024 Çarşamba Saat: 13:50 Güncelleme: 20 Mart 2024 Çarşamba 13:50 15 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-12” operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fabf89737e66c6e80862b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İTÜ kampüsünde patlama ve yangın: 1 kişi yaralandı Türkiye'nin konuştuğu kazada babalar buluştu Tülay usta ''hem 77 yaşında hem de bir kadın'' diyenleri utandırdı Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı İstanbul'da yıkım sırasında korku dolu anlar, bir anda pencerede belirdi Sıfır km olarak aldığı araç kabusu oldu, servisten çıkamıyor Evin altından 2 ülkeyi birbirine bağlayan gizli bir tünel çıktı Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi Tablet bomba gibi patladı! Neye uğradıklarını şaşırdılar