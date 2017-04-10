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  3. 10 Nisan 2017 13:50

Seçim otobüsü üzerinden evlenme teklifi

Referandum çalışmaları son hızıyla devam ederken, Çankırı’da bir genç sevdiği kıza seçim otobüsü üzerinden evlenme teklifinde bulundu.

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