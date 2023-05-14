Anasayfa Video Galeriler Gündem Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama 14 Mayıs 2023 Pazar Saat: 10:05 Denizli’de kepçe operatörünün sabaha karşı, elindeki sigarayla oturduğu apartmana girmesinin ardından korkunç bir patlama meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646088338c3ff878b90963d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı Tarihi gün sandık yemini ile başladı Ünlü profesör korkuttu: ''7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'' Ben Affleck ve Jennifer Lopez birbirine girdi; o anlar kamerada Celal Şengör kime oy vereceğini açıkladı Buket Aydın: Saadet Partililer Erdoğan'a oy verir Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine uyarı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı Yerli otomobil Togg asfaltı ağlattı: 0'dan 100'e 7 saniyede çıktı