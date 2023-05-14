  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama

Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama

Denizli’de kepçe operatörünün sabaha karşı, elindeki sigarayla oturduğu apartmana girmesinin ardından korkunç bir patlama meydana geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı
Tarihi gün sandık yemini ile başladı
Ünlü profesör korkuttu: ''7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz''
Ben Affleck ve Jennifer Lopez birbirine girdi; o anlar kamerada
Celal Şengör kime oy vereceğini açıkladı
Buket Aydın: Saadet Partililer Erdoğan'a oy verir
Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine uyarı
Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı
Yerli otomobil Togg asfaltı ağlattı: 0'dan 100'e 7 saniyede çıktı