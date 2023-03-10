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  4. Seçim takvimi başladı: İkinci tura kalırsa seçim ne zaman yapılacak?

Seçim takvimi başladı: İkinci tura kalırsa seçim ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihi için imzaladığı erken seçim kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan da beklenen açıklama geldi.

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