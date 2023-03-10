Anasayfa Video Galeriler Gündem Seçim takvimi başladı: İkinci tura kalırsa seçim ne zaman yapılacak? Seçim takvimi başladı: İkinci tura kalırsa seçim ne zaman yapılacak? 10 Mart 2023 Cuma Saat: 17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihi için imzaladığı erken seçim kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'ndan da beklenen açıklama geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640b3a4c60b0c0613d08b183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan tarihi erken seçim imzasını attı Asrın felaketi vaka sayısını uçurabilir! Uzman isim açıkladı 2 bin 700 komando Hatay'dan böyle ayrıldı İstanbul'da tekme tokat kavga kamerada Vicdansızlar! Depremzedelere akıl almaz tuzak! Bakan'dan Menzil tarikatı iddialarıyla ilgili tepki çeken açıklama Martı CEO'sundan erişim engeli açıklaması Cerrahpaşa'nın tahliyesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni karıştırdı 19 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu