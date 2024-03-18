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  4. Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yerel seçimlerde muhtar adaylığı konusunda akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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