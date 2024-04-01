Anasayfa Video Galeriler Gündem Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 13:45 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 13:45 Ankara'da yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660a9056962eff195f0c8923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı; işte seçim sonuçları Türkiye'nin Mars'ına defineci talanı Akılalmaz olay! Makatından 15 santimlik PVC boru çıkarıldı YSK Başkanı Ahmet Yener'den beklenen açıklama geldi Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü! Üsküdar da AK Parti'den CHP'ye geçti Dünyanın en pahalı baharatı! 1 gramı 250 liradan satılıyor Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bu video ile ''günaydın'' dedi Yerel seçim gecesinin bombasını Doğu Perinçek patlattı