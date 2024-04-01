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  4. Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı

Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı

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Ankara'da yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyada gündem oldu.

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