  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Seçimlerde adaya çıkan 1 oy merak konusu oldu: Bu oyu kim verdi?

Seçimlerde adaya çıkan 1 oy merak konusu oldu: Bu oyu kim verdi?

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde dün yapılan belediye başkanlığı seçiminde Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayına çıkan bir oy merak konusu oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı
Karpuzcu amca sosyal medyayı salladı
Bodrum'da sahiller doldu taştı
Kocasına kızan kadın balkondan atladı
LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü
Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor
Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı
Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı
Kahramanlar bu sefer 2 tekerle geldi! Kadına şiddeti motosikletliler engelledi