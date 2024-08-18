  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Seçimlerde Erdoğan'a destek vermişti, erken seçim istedi

Seçimlerde Erdoğan'a destek vermişti, erken seçim istedi

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren YRP lideri Fatih Erbakan erken seçim çağrısı yaptı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İsrail'in kalbi Tel Aviv’de patlama: 1 ölü
İsrail'in kalbi Tel Aviv’de patlama: 1 ölü
Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti
Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu
Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu
Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu
Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var
Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var
Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi
Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi
Antalya'da istilacı aslan balığı avı yarışması: Hem avladılar hem yediler...
Antalya'da istilacı aslan balığı avı yarışması: Hem avladılar hem yediler...
Muhtar tutuklandı, yerine kayyım atandı
Muhtar tutuklandı, yerine kayyım atandı
Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını''
Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını''