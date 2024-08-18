Anasayfa Video Galeriler Gündem Seçimlerde Erdoğan'a destek vermişti, erken seçim istedi Seçimlerde Erdoğan'a destek vermişti, erken seçim istedi 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 22:57 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren YRP lideri Fatih Erbakan erken seçim çağrısı yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c2523ce45ad503950ba717" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail'in kalbi Tel Aviv’de patlama: 1 ölü Basketbolda tarihi maç: 4 sayılık basket tarihe geçti TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Amedspor'a verdiği sözü tuttu Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu Almanya'da dönme dolap faciası: Onlarca yaralı var Türkiye'nin gururu Kara Atmaca en uzun menzilli uçuşunu gerçekleştirdi Antalya'da istilacı aslan balığı avı yarışması: Hem avladılar hem yediler... Muhtar tutuklandı, yerine kayyım atandı Acı tabloyu Vali açıkladı: ''İlimizin tarihinin en büyük yangını''