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  3. 11 Ocak 2019 13:00

"Seçimlerde milyonlarca bez torba ve file dağıtacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz ve bunları bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız” dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. AK Parti’nin her seçimi bir imtihan...

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