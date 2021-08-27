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''Seçmece çalışan'' hırsız kameraya yakalandı

Antalya’da bir hırsızının evin önündeki çamaşır telinde bulunan tişört ve çorapları katlayarak düzenli şekilde çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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