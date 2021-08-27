Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Seçmece çalışan'' hırsız kameraya yakalandı ''Seçmece çalışan'' hırsız kameraya yakalandı 27 Ağustos 2021 Cuma Saat: 11:31 Antalya’da bir hırsızının evin önündeki çamaşır telinde bulunan tişört ve çorapları katlayarak düzenli şekilde çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6128a2c466caca6afe4dcad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zor soru Yine Habertürk yine canlı yayında ''o'' ses! AK Parti'ye oy veren vatandaş böyle isyan etti Fatih'te kadına şiddet kamerada Tek kelimeyle iğrenç: Yüzlerce erkeğin saldırısına uğradı Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve... Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge!