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  3. 07 Şubat 2020 17:25

Seda Akgül Hakan Ural'ı Erdoğan'a şikayet etti

"Neler Oluyor Hayatta" programındaki görevine son verilen Seda Akgül ve Hakan Ural arasındaki gerilim tırmanıyor! Akgül hızını alamayınca Ural'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti.

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