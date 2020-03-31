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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 200'Ü AŞTI
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  3. 31 Mart 2020 17:50

Seda Akgül ile Ebru Polat arasında ''şişme bebek'' gerginliği

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz programında "Karantina sonrası her gün bir sevgilim olacak" diyen Ebru Polat’a “Şişme bebek” dedi. Ebru Polat’ın Akgül’e cevabı ise “Kes lan sesini!” oldu.

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