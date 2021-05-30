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Seda Sayan’dan Demet Akalın’a videolu yanıt

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Seda Sayan arasındaki ‘program’ tartışmasına, Sayan tarafından cevap geldi.

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