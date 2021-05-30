Anasayfa Video Galeriler Gündem Seda Sayan’dan Demet Akalın’a videolu yanıt Seda Sayan’dan Demet Akalın’a videolu yanıt 30 Mayıs 2021 Pazar Saat: 21:21 Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Seda Sayan arasındaki ‘program’ tartışmasına, Sayan tarafından cevap geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b3d79c8ce143719e6d2823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlık'tan İstanbul'da koronavirüs tedbir ve yasağı tanımayan etkinlik Hanefi Avcı: ''Sedat Peker’in konuştukları doğruya benziyor'' Cüneyt Özdemir ile Rasim Ozan Kütahyalı tarihe geçti Meydan savaşı gibi kavgaya silah ve biber gazıyla müdahale edildi Sosyal medyadan tanıştığı kızın ailesi tarafından bu hale getirildi Bir ilginç olay: Polisi görünce kendilerini tekel bayisine kilitlediler Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşında yakayı ele verdi İstanbul'da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: Onlarca kişi hastaneye akın etti Sedat Peker'den bomba iddia: Elinde kasetler var