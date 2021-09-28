Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu

Sabahın Sultanı Seda Sayan programında Seda Sayan'ın canlı yayın konuğu olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat’ın dansı olay oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61530193c8e9251898709603" allowfullscreen></iframe>