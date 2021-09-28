Anasayfa Video Galeriler Gündem Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu 28 Eylül 2021 Salı Saat: 14:50 Sabahın Sultanı Seda Sayan programında Seda Sayan'ın canlı yayın konuğu olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat’ın dansı olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61530193c8e9251898709603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu’nun ‘Çılgın Proje’ sayısı 32’ye çıktı Bodrum'un kül olan ormanlarından umutlandıran görüntü İstanbul'da dehşet anları: ''Karımı öldürdüm polisi arayın'' Eskort sitesine ilanla gasp Uzmanlar uyardı: Bu dalgada Kovid-19, ikincil enfeksiyon olarak çocukların hayatını tehdit ediyor İzmir’de orman yangını Bahar Candan'ın 3 aylık otel masrafı şoke etti A Spor yorumcusunun Vitor Pereira eleştirisi taraftarı ayağa kaldırdı ''Yurtsuzlar'' nöbetinde onlarca öğrenci gözaltında