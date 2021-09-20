Anasayfa Video Galeriler Gündem Sedanur Ş.nin şüpheli ölümüyle ilgili Serdar Y. tutuklandı Sedanur Ş.nin şüpheli ölümüyle ilgili Serdar Y. tutuklandı 20 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 14:35 Maltepe'de 24 yaşındaki Sedanur Ş.'nin otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli Sedar Y. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614872045301de45447c1723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitim için son kararı açıkaldı İstanbul'da göçmenler göçmeni kaçırıp işkence yaptı! Korkunç ayrıntılar Karadeniz'de kırmızı alarm! 4 ülke harekete geçti Karı-kocadan ''sazan sarmalı'' yöntemiyle milyonluk vurgun İstanbul'da iş yerinde yangın Kumar operasyonunda ''süngücü kadınlar'' detayı şaşırttı İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri uçuşu İstanbul trafiğinde dehşet! Ucuna bıçak bağlı sopayla saldırdı! Kartal’ın Mahalleleri Denizde Yarıştı